L' arresto di Leonardo Gesualdo tra i latitanti più pericolosi d’Italia

Quotidiano.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'operazione dei Gis che ha portato alla cattura del 39enne, esponente di spicco della 'Società foggiana'. Era ricercato dal 2020. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

l arresto di leonardo gesualdo tra i latitanti pi249 pericolosi d8217italia

© Quotidiano.net - L'arresto di Leonardo Gesualdo, tra i latitanti più pericolosi d’Italia

In questa notizia si parla di: arresto - leonardo

Leonardo Di Caprio rischia l’arresto a Ibiza, la polizia non l’ha riconosciuto

arresto leonardo gesualdo latitantiFoggia, arrestato il super latitante Leonardo Gesualdo: era ricercato dal 2020 - È finita all’alba di oggi la latitanza di Leonardo Gesualdo, 39 anni, considerato dagli investigatori un elemento di spicco della “Società foggiana”, l’organizzazione mafiosa attiva nel capoluogo daun ... Si legge su erreemmenews.it

arresto leonardo gesualdo latitantiCatturato Leonardo Gesualdo: termina la latitanza del boss della “Società Foggiana” - Fine della latitanza per Leonardo Gesualdo: catturato e arrestato il boss della "Società Foggiana". Riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Arresto Leonardo Gesualdo Latitanti