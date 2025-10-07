L' arresto di Leonardo Gesualdo tra i latitanti più pericolosi d’Italia
L'operazione dei Gis che ha portato alla cattura del 39enne, esponente di spicco della 'Società foggiana'. Era ricercato dal 2020. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: arresto - leonardo
Leonardo Di Caprio rischia l’arresto a Ibiza, la polizia non l’ha riconosciuto
UDINE | MORTE LEONARDO ROVEDA, L’AUTOPSIA NON CHIARISCE LE CAUSE DELL’ARRESTO CARDIACO – E’ stata effettuata oggi l’autopsia sul corpo di Leonardo Roveda, il 19enne stroncato da un arresto cardiaco cinque giorni dopo un incidente str Vai su Facebook
#Foggia Arrestato il latitante Leonardo Gesualdo, 39 anni, considerato tra i più pericolosi. Si nascondeva da 5 anni. Era sfuggito a un blitz nel 2020. Su di lui pesa una condanna a 12 anni per associazione mafiosa. - X Vai su X
Foggia, arrestato il super latitante Leonardo Gesualdo: era ricercato dal 2020 - È finita all’alba di oggi la latitanza di Leonardo Gesualdo, 39 anni, considerato dagli investigatori un elemento di spicco della “Società foggiana”, l’organizzazione mafiosa attiva nel capoluogo daun ... Si legge su erreemmenews.it
Catturato Leonardo Gesualdo: termina la latitanza del boss della “Società Foggiana” - Fine della latitanza per Leonardo Gesualdo: catturato e arrestato il boss della "Società Foggiana". Riporta notizie.it