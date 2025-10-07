L'hanno sorpreso nel sonno e arrestato. I Carabinieri del Gis hanno fatto irruzione all'interno di un edificio della periferia di Foggia, dove si trovava il pregiudicato latitante Leonardo Gesualdo, ricercato dal 2020 e già condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa, inserito nella lista dei latitanti più pericolosi. Il 39enne esponente di spicco della "Società foggiana" in fuga oramai da 5 anni è stato localizzato nel suo rifugio e nonostante avesse in suo possesso una pistola con matricola abrasa, con caricatore inserito contenente sei colpi si è arreso senza opporre alcuna resistenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - L'arresto del latitante Leonardo"Gesualdo: le immagini delle telecamere a infrarossi