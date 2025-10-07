Le produzioni Marvel continuano ad espandere i propri orizzonti, mescolando generi e tematiche per sorprendere il pubblico. Dopo il successo di Marvel Zombies su Disney+, che ha portato un’inedita versione horror nel mondo dei supereroi, si assiste a una nuova interpretazione del personaggio di Iron Man. Questa evoluzione narrativa si inserisce in un contesto più ampio, in cui Marvel Comics ha da sempre flirtato con storie dal tono oscuro e inquietante, spaziando dai classici come Werewolf by Night e The Tomb of Dracula, fino alle recenti produzioni come Marvel Zombies. La ripresa dell’evento originale, avvenuta circa quindici anni dopo la sua prima uscita, dimostra quanto il tema dell’orrore possa essere adattabile anche alle storie di supereroi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

L'armatura di iron man è maledetta nella nuova serie horror