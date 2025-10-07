L’argentino sempre più uomo chiave Fedeltà e gol Chivu si gode Lautaro al top
Il doppio sorpasso a Sandro Mazzola è già avvenuto. Per i gol nella massima competizione europea (23 a 17) e per quelli in Serie A (118 a 116). C’è ancora una classifica in cui può superare il ’Baffo’ ed è quella complessiva: gli mancano tre segnature e arriverà a 161, proprio come la bandiera nerazzurra, issandosi al quarto posto. A quel punto rimarrebbero davanti solo Boninsegna a 171, a tiro già per la stagione corrente, e i ben più distanti Altobelli a 209 e Meazza a 284. Il ’Pepin’ è ancora un punto lontano, difficile da raggiungere sebbene non impossibile, sia per reti totali che per quelle in A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: argentino - uomo
Matías #Soulé continua a trascinare l’#ASRoma: da #LazioRoma del 13 aprile l’argentino è l’uomo più decisivo Ultime 13 partite di #SerieA: 5 gol e 6 assist su 17 reti dei giallorossi e 16 punti portati ? Leggi il mio focus su @LAROMA24 ? https - X Vai su X
Sneaker da ballo per uomo con suola intercambiabile. Negozio a Montegrotto Terme PD online www.scarpedaballofrenzis.it #ballo #scarpedaballo #latinoamericano #ballodasala #tangoargentino Vai su Facebook
Angeliño, l'uomo chiave della Roma: età, moglie, stipendio, carriera, il fratello calciatore. Chi è il terzino spagnolo - La Roma sembra non fermarsi più e uno degli uomini copertina è senza dubbio Angelino, completamente rinvigorito dalla cura Ranieri. Da ilmessaggero.it