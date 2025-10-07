Il doppio sorpasso a Sandro Mazzola è già avvenuto. Per i gol nella massima competizione europea (23 a 17) e per quelli in Serie A (118 a 116). C’è ancora una classifica in cui può superare il ’Baffo’ ed è quella complessiva: gli mancano tre segnature e arriverà a 161, proprio come la bandiera nerazzurra, issandosi al quarto posto. A quel punto rimarrebbero davanti solo Boninsegna a 171, a tiro già per la stagione corrente, e i ben più distanti Altobelli a 209 e Meazza a 284. Il ’Pepin’ è ancora un punto lontano, difficile da raggiungere sebbene non impossibile, sia per reti totali che per quelle in A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’argentino sempre più uomo chiave. Fedeltà e gol. Chivu si gode. Lautaro al top