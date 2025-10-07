L' Argentina non lo chiama l' idea shock per Soulé | Può giocare per l' Italia

Martin Guastadisegno, procuratore dell'attaccante della Roma, non chiude le porte all'azzurro: "Matias è italo-argentino, non so che potrebbe succedere se la situazione con l'Albiceleste non si dovesse sbloccare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L'Argentina non lo chiama, l'idea shock di Soulé: "Può giocare per l'Italia"

