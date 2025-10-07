L' Argentina non lo chiama l' idea shock di Soulé | Può giocare per l' Italia

Martin Guastadisegno, procuratore dell'attaccante della Roma, non chiude le porte all'azzurro: "Matias è italo-argentino, non so che potrebbe succedere se la situazione con l'Albiceleste non si dovesse sbloccare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'Argentina non lo chiama, l'idea shock di Soulé: "Può giocare per l'Italia"

Milei chiama (perché ha finito i dollari, mai avuti), Trump risponde. Rischia di non finire bene. Oppure gli americani si compreranno l'Argentina. Almeno, quella parte che non andrà ai cinesi a escussione del pegno. - X Vai su X

MINACCE AD AMBASCIATA ISRAELE, ITALIANO ARRESTATO IN ARGENTINA Un cittadino italiano è stato arrestato oggi in Argentina per aver rivolto minacce telefoniche anonime all'ambasciata d'Israele a Buenos Aires. Lo riferisce una nota del ministero d - facebook.com Vai su Facebook

Argentina shock, Milei svaluta il peso da 391 a 800 per dollaro. Al via il piano per rilanciare l’economia, l’Fmi approva - Martedì l’Argentina ha annunciato una forte svalutazione della sua valuta e tagli ai sussidi per l’energia e i trasporti. Secondo milanofinanza.it

Argentina, 'il Mercosur ha bisogno di uno shock di adrenalina' - che oggi rappresenterà il governo di Javier Milei al vertice dei capi di Stato del Mercosur in Paraguay - Lo riporta ansa.it