L’architetta Toshiko Mori a Perugia | Al lavoro per ’rifare’ i quartieri
L’architetta di fama internazionale Toshiko Mori, docente alla Harvard Graduate School of Design, e 12 studenti del suo corso monografico autunnale “Advanced Architecture Studio” sono arrivati a Perugia per sviluppare proposte progettuali per la riqualificazione di alcuni quartieri della città. Ad accoglierli a Palazzo Grossi, insieme a un gruppo di studenti dell’Università degli Studi e dell’Università per Stranieri, sono stati l’assessore all’ambiente del Comune di Perugia, David Grohmann, e il dirigente dell’Unità operativa Pianificazione urbanistica ed espropri, Franco Marini. Entra così nel vivo la collaborazione tra Comune e Harvard. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: architetta - toshiko
Modello San Sisto, a Perugia è arrivata l'architetta Toshiko Morime i suoi studenti: al lavoro per riqualificare
A Perugia è arrivata l'architetta Toshiko Mori: al lavoro per riqualificare da Montegrillo a Montemorcino https://perugiatoday.it/attualita/accordo-harvard-architetto-mori-riqualificare.html… https://citynews-perugiatoday.stgy.ovh/~media/original-hi/193547508449 - X Vai su X
L’architetta Toshiko Mori a Perugia: "Al lavoro per ’rifare’ i quartieri" - L’architetta di fama internazionale Toshiko Mori, docente alla Harvard Graduate School of Design, e 12 studenti del suo corso ... Scrive msn.com
L'architetta Toshiko Mori porta Harvard a Perugia, studenti al lavoro per ridisegnare i quartieri della città - Gli allievi del corso "Advanced Architecture Studio" collaborano con il Comune e le università locali su progetti per Montegrillo, Rimbocchi e Montemorcino ... Scrive corrieredellumbria.it