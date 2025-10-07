L’architetta di fama internazionale Toshiko Mori, docente alla Harvard Graduate School of Design, e 12 studenti del suo corso monografico autunnale “Advanced Architecture Studio” sono arrivati a Perugia per sviluppare proposte progettuali per la riqualificazione di alcuni quartieri della città. Ad accoglierli a Palazzo Grossi, insieme a un gruppo di studenti dell’Università degli Studi e dell’Università per Stranieri, sono stati l’assessore all’ambiente del Comune di Perugia, David Grohmann, e il dirigente dell’Unità operativa Pianificazione urbanistica ed espropri, Franco Marini. Entra così nel vivo la collaborazione tra Comune e Harvard. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’architetta Toshiko Mori a Perugia: "Al lavoro per ’rifare’ i quartieri"