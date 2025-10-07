L' Arcella avrà il suo centro di conferimento rifiuti ingombranti

Sono partiti e stanno entrando nel vivo i lavori di AcegasApsAmga e comune di Padova per il nuovo centro di conferimento dei rifiuti ingombranti o particolari, come legno e metalli, a servizio in particolare dell’Arcella, dove attualmente non è presente una struttura di questo tipo. Si tratta di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: arcella - centro

Prende forma il Centro Culturale Du30 all’Arcella: il sopralluogo

Dal centro all'Arcella (articolo completo ? link primo commento) - facebook.com Vai su Facebook

L'Arcella avrà il suo centro di conferimento rifiuti ingombranti - Sono partiti e stanno entrando nel vivo i lavori di AcegasApsAmga e comune di Padova per la nuova opera. Segnala padovaoggi.it