L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Abu Dhabi | grande evento per l’inaugurazione

Napolitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova sede de L’Antica Pizzeria Da Michele ad Abu Dhabi, nella famosa Yas Island, viene inaugurata ufficialmente giovedì 9 ottobre alle 18:00, ora locale con un grande evento dedicato a tutti gli amanti della pizza napoletana a ruota di carro che sta conquistando il mondo.«Quella di Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: antica - pizzeria

Pasquale Vitiello dell’Antica Pizzeria Nennella: Fare del bene, ecco il vero lievito della vita

C’è una grande pizzeria sul Lago di Garda nata in un’antica falegnameria

L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Parigi nei pressi della famosissima Place de la Bastille

L'Antica pizzeria da Michele apre anche a Catania - Lo storico marchio napoletano aprirà venerdì un proprio locale nel centro storico della città siciliana: in un edificio di fine '700 inizio '800 di ... Lo riporta ansa.it

"L'Antica Pizzeria Da Michele" apre domani a Bruxelles - "Con Bruxelles diamo il via a una serie di aperture che, a dicembre, interesseranno la Campania, l'Italia e, appunto, ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: L8217antica Pizzeria Michele Apre