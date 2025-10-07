L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Abu Dhabi | grande evento per l’inaugurazione
La nuova sede de L’Antica Pizzeria Da Michele ad Abu Dhabi, nella famosa Yas Island, viene inaugurata ufficialmente giovedì 9 ottobre alle 18:00, ora locale con un grande evento dedicato a tutti gli amanti della pizza napoletana a ruota di carro che sta conquistando il mondo.«Quella di Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: antica - pizzeria
Pasquale Vitiello dell’Antica Pizzeria Nennella: Fare del bene, ecco il vero lievito della vita
C’è una grande pizzeria sul Lago di Garda nata in un’antica falegnameria
L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Parigi nei pressi della famosissima Place de la Bastille
Quando arriva in tavola, non è solo una pizza: è un pezzo di Napoli che ti viene incontro. #damichele #pizzeriadamichele #damichelelovers #lanticapizzeriadamichele #napoli #pizza #damicheleravenna #micheleintheworld @mulinocaputo @fiordagerola - facebook.com Vai su Facebook
L'Antica pizzeria da Michele apre anche a Catania - Lo storico marchio napoletano aprirà venerdì un proprio locale nel centro storico della città siciliana: in un edificio di fine '700 inizio '800 di ... Lo riporta ansa.it
"L'Antica Pizzeria Da Michele" apre domani a Bruxelles - "Con Bruxelles diamo il via a una serie di aperture che, a dicembre, interesseranno la Campania, l'Italia e, appunto, ... Come scrive ansa.it