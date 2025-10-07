L’annuncio della cantante italiana arriva dal palco | La gente muore partirei per Gaza

“Oggi prenderei la mia imbarcazione e raggiungerei Gaza, ci metterei tempo, perché non ho i mezzi del governo ma lo farei, convinta di avere il diritto di navigare in acque internazionali”. Con queste parole, pronunciate durante la presentazione del suo nuovo album in uscita il 3 ottobre, una delle voci più note della musica italiana ha scelto di esprimere apertamente la propria posizione sul conflitto in Medio Oriente. L’artista ha presentato un disco cantato interamente in dialetto siciliano, ma la sua dichiarazione ha subito superato i confini della musica. A parlare è stata Carmen Consoli, che in occasione del lancio del suo nuovo lavoro “Amuri Luci” ha unito riflessione politica e impegno civile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it