L' anniversario del più terribile massacro dai tempi dell' Olocausto A Gaza ci sono ancora 48 ostaggi
Spari, urla, fumo, sirene, razzi, strade bloccate da decine di auto, sangue, corpi ammucchiati uno sull'altro, mani che si cercano, parole urlate al telefono per chiedere aiuto o per mandare l'ultimo messaggio di amore ai propri cari. Notizie frammentarie, immagini rilanciate da Twitter e dai social di un orrore in atto di cui non si capisce subito la portata. Il 7 ottobre 2023 Israele si è svegliato in un incubo: all'alba migliaia di terroristi guidati da Hamas hanno lanciato un attacco contro la barriera difensiva a separazione con la Striscia di Gaza, danneggiato i sistemi di sorveglianza e attaccato le basi militari e le comunità civili al confine, sciamando nel sud del Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Domani é il secondo anniversario del terribile attacco terrorista compiuto da Hamas. Le immagini dell’orrore di quel giorno le abbiamo ancora dinanzi agli occhi. Purtroppo abbiamo anche quelle dell’orrore che ne é derivato per la popolazione civile di Gaza. - X Vai su X
