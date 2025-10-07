Spari, urla, fumo, sirene, razzi, strade bloccate da decine di auto, sangue, corpi ammucchiati uno sull'altro, mani che si cercano, parole urlate al telefono per chiedere aiuto o per mandare l'ultimo messaggio di amore ai propri cari. Notizie frammentarie, immagini rilanciate da Twitter e dai social di un orrore in atto di cui non si capisce subito la portata. Il 7 ottobre 2023 Israele si è svegliato in un incubo: all'alba migliaia di terroristi guidati da Hamas hanno lanciato un attacco contro la barriera difensiva a separazione con la Striscia di Gaza, danneggiato i sistemi di sorveglianza e attaccato le basi militari e le comunità civili al confine, sciamando nel sud del Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

L'anniversario del più terribile massacro dai tempi dell'Olocausto. A Gaza ci sono ancora 48 ostaggi