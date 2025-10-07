Lancio di una bottiglietta vuota in campo | sanzione di 800 euro per i Granata

Multa di 800 euro per la Salernitana: lo ha stabilito il Giudice Sportivo dopo l’ultimo turno di Serie C. "Fatti contrari alle norme in materia di ordine e sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica”: questa la motivazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it