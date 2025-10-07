Un messaggio di coerenza su principi e universalità di approccio, che rafforza la piattaforma Ue–Gcc come strumento di stabilità e cooperazione. Dalla crisi di Gaza all’Ucraina, il rappresentante speciale dell’Unione Europea Luigi Di Maio è la voce dell’Europa nel Golfo. Coordina il dialogo con i partner arabi su sicurezza, energia e pace regionale, in un momento in cui Bruxelles punta a rafforzare il suo ruolo nel Mediterraneo e nel Medio Oriente allargato. Lo statement finale della ministeriale Ue-Gcc esprime un sostegno congiunto al piano Trump e all’integrità territoriale dell’Ucraina. Qual è il significato politico di questa doppia posizione e che messaggio manda sul piano internazionale? Il messaggio politico è chiaro: l’Unione Europea e il Consiglio di Cooperazione del Golfo riaffermano insieme che la diplomazia, il diritto internazionale e il dialogo restano gli unici strumenti legittimi per risolvere i conflitti, ovunque essi si trovino. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’allineamento Ue-Golfo su Gaza e Ucraina è un messaggio politico. Parla di Maio