L’allineamento Ue-Golfo su Gaza e Ucraina è un messaggio politico Parla di Maio

Un messaggio di coerenza su principi e universalità di approccio, che rafforza la piattaforma Ue–Gcc come strumento di stabilità e cooperazione. Dalla crisi di Gaza all’Ucraina, il rappresentante speciale dell’Unione Europea Luigi Di Maio è la voce dell’Europa nel Golfo. Coordina il dialogo con i partner arabi su sicurezza, energia e pace regionale, in un momento in cui Bruxelles punta a rafforzare il suo ruolo nel Mediterraneo e nel Medio Oriente allargato. Lo statement finale della ministeriale Ue-Gcc esprime un sostegno congiunto al piano Trump e all’integrità territoriale dell’Ucraina. Qual è il significato politico di questa doppia posizione e che messaggio manda sul piano internazionale? Il messaggio politico è chiaro: l’Unione Europea e il Consiglio di Cooperazione del Golfo riaffermano insieme che la diplomazia, il diritto internazionale e il dialogo restano gli unici strumenti legittimi per risolvere i conflitti, ovunque essi si trovino. 🔗 Leggi su Formiche.net
La riunione a Sochi tra Russia e Consiglio di Cooperazione del Golfo racconta di come i Paesi della regione pensino al multi-allineamento, ma usino prudenza con Mosca. Per Putin, photo-opportunity anti-occidentale Il punto di @de_f_t - X Vai su X
