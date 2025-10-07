L' albero del pane la mostra alla Casa Internazionale delle Donne

Romatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 18 al 26 ottobre, alla Casa Internazionale delle Donne arriva la mostra “L'albero del pane” di Sabina Zocchi.Questa mostra nasce da uno spostamento di sguardo: dal volto al corpo. Il volto, da sempre riconosciuto come segno distintivo e immediato di identità, lascia il posto al busto. Al. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: albero - pane

Albero degli zoccoli, ricordi senza fine. Ad Almenno mostra e spettacoli - La casa, le stalle, la terra, gli alberi, parte del bestiame e degli attrezzi ... Segnala ecodibergamo.it

Chiara Ferragni, l'albero di Natale nella nuova casa: l'allestitore, gli addobbi, i colori. «Ma non ci siamo ancora trasferiti» - Sono i colori scelti da Chiara Ferragni per l'albero di Natale di quest'anno, addobbato nella nuova casa acquistata dai Ferragnez. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Albero Pane Mostra Casa