Lakescapes | a Lesa in scena Hotel Supramonte la storia del rapimento di De Andrè e Dori Ghezzi

Novaratoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La musica di Fabrizio De André è la protagonista del prossimo appuntamento della stagione di Lakescapes - teatro diffuso del Lago, organizzata dall'Accademia dei Folli con la direzione artistica di Carlo Roncaglia. Sabato 11 ottobre alla Società operaia di Lesa torna in scena lo spettacolo “Hotel. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lakescapes - lesa

lakescapes lesa scena hotelLakescapes - Hotel Supramonte - La musica di Fabrizio De André è la protagonista del prossimo appuntamento della stagione di Lakescapes – teatro diffuso del Lago, organizzata dall’Accademia dei Folli con la direzione artistica di Ca ... Riporta verbanianotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Lakescapes Lesa Scena Hotel