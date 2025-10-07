L’Aia torna tra i banchi di scuola | cresce l’interesse dei giovani per l’arbitraggio
Giornata di formazione e confronto per la sezione Aia di Agrigento, impegnata a promuovere il corso arbitri tra gli studenti dei licei di Canicattì. Il presidente Gero Drago ha incontrato decine di ragazzi raccontando il valore dell’arbitraggio e le opportunità offerte dall’associazione, dalle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Vigevano, nove studenti su 10 sono tornati sui banchi di scuola
