L' Agrigentino è vulnerabile al dissesto idrogeologico Iacono Pd presenta interrogazione parlamentare

“Ho presentato un’interrogazione parlamentare indirizzata al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per chiedere interventi immediati e concreti a tutela della provincia di Agrigento, colpita lo scorso primo ottobre da un violento nubifragio, che ha provocato enormi danni e la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: agrigentino - vulnerabile

Studio Teologico "San Gregorio Agrigentino" - facebook.com Vai su Facebook

L'Agrigentino è vulnerabile al dissesto idrogeologico, Iacono (Pd) presenta interrogazione parlamentare - Il deputato: "È inaccettabile che in Sicilia si continui a vivere in condizioni di pericolo reale e quotidiano, mentre il Governo concentra la propria attenzione e le proprie risorse sulla grande e da ... Scrive agrigentonotizie.it