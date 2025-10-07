Una barriera per salvare il lago di Olginate. Da Regione Lombardia sono stati stanziati 400mila euro, in aggiunta agli 800mila che erano stati già finanziati, per rimediare agli errori del passato ed evitare che il lago di Olginate scompaia. Tra il 2003 e il 2010 infatti, per renderlo navigabili e per qualcuno che ne ha rubato dal fondale sabbia pregiata per rivenderla di frodo, il livello è stato abbassato di una quarantina di centimetri. Non è a rischio solo la sussistenza stessa del lago e quindi dei pesci e degli altri animali acquatici che lo popolano, ma pure la tenuta delle opere e dei manufatti vicini alle rive del lago, tra cui la diga che regola il livello del lago di Como a monte e la portata dell’Adda a valle, che rischiano di non essere quindi più tenuti sotto controllo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lago di Olginate da salvare. Troppi i danni del passato la Regione stanzia 400mila euro