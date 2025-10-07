L’agente di Soulé | Non è stato convocato dall’Argentina potrebbe ricevere la chiamata della nazionale italiana
L’Argentina non lo convoca, l’ Italia lo stuzzica da tempo. Ora Matias Soulé valuta seriamente di dire sì alla proposta azzurra, già presentata mesi fa da Spalletti. A confermarlo è stato Martin Guastadisegno, l’agente dell’attaccante giallorosso, a LaRoma24.it: «Matias sta lavorando tanto per la nazionale, è l’unico dei giovani argentini che non ha ancora avuto la possibilità di giocare un minuto. Sta diventando un leader in una squadra importante come la Roma e merita una chance. Sappiamo che l’Argentina ha tanti calciatori in quel ruolo, ma la convocazione con questa continuità nelle prestazioni, Matias la meriterebbe. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
