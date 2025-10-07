La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha attaccato l’Italia durante la sua audizione al Parlamento europeo, perché il nostro Paese è l’unico a non aver ancora ratificato con un voto parlamentare il Meccanismo europeo di stabilità, il Mes. Lagarde ha detto di augurarsi che questo avvenga il prima possibile, ma il testo è bloccato in Parlamento da anni. La ratifica del Mes non significa il suo utilizzo, ma soltanto l’entrata in vigore dei trattati che permetterebbero di usarlo e che l’Italia ha già firmato. Per tutti i governi che si sono succeduti dall’elaborazione della riforma di questo strumento però, un voto parlamentare su questo argomento è stato un rischio politico impossibile da correre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lagarde attacca l’Italia sul Mes: “Ratificate il fondo salva Stati”