L' affondo di Telese | Sconcertato dalle parole di Francesca Albanese contro Liliana Segre
“Sconcertanti”. Così Luca Telese ha bollato le dichiarazioni di Francesca Albanese su Liliana Segre. Il volto di “In Onda” – trasmissione abbandonata dalla stessa relatrice speciale Onu – si è detto colpito negativamente dalle parole della giurista nei confronti della senatrice a vita: “Ho letto con sconcerto le parole di Francesca Albanese contro Liliana Segre, definita non attendibile perché il dolore per ciò che ha vissuto nel lager la rende ‘poco lucida’”. Ma non solo. Nel suo post su X, Telese ha definito “folle” il paragone utilizzato dalla Albanese: “Trovo folle la metafora del malato di cancro che non potrebbe essere attendibile quando parla del cancro (il genocidio) perché solo l’oncologo (cioè lei, la Albanese) può parlare del cancro”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: affondo - telese
Il Ppe voterà per l revoca dell'immunità a Ilaria Salis. Lo dice il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani dal palco della festa di Forza Italia a Telese. «Tutte le battaglie non le combattiamo da soli, le combattiamo con i nostri amici del Ppe - afferma - e s - facebook.com Vai su Facebook
Luca Telese: “Sconcertato dalle parole di Francesca Albanese contro Liliana Segre” - Il conduttore di "In Onda" commenta le frasi della Relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati sulla senatrice a vita Luca Telese commenta le parole di Francesca Albanese su Lilia ... Segnala tpi.it
Luca Telese: «Sconcertato dalle parole di Francesca Albanese contro Segre». Cos’ha scritto il conduttore dopo il caso negli studi di La7 - Secondo Albanese la senatrice a vita Liliana Segre ha «un condizionamento emotivo che non la rende imparziale e lucida» ... Si legge su msn.com