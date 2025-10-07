L' affondo di Telese | Sconcertato dalle parole di Francesca Albanese contro Liliana Segre

“Sconcertanti”. Così Luca Telese ha bollato le dichiarazioni di Francesca Albanese su Liliana Segre. Il volto di “In Onda” – trasmissione abbandonata dalla stessa relatrice speciale Onu – si è detto colpito negativamente dalle parole della giurista nei confronti della senatrice a vita: “Ho letto con sconcerto le parole di Francesca Albanese contro Liliana Segre, definita non attendibile perché il dolore per ciò che ha vissuto nel lager la rende ‘poco lucida’”. Ma non solo. Nel suo post su X, Telese ha definito “folle” il paragone utilizzato dalla Albanese: “Trovo folle la metafora del malato di cancro che non potrebbe essere attendibile quando parla del cancro (il genocidio) perché solo l’oncologo (cioè lei, la Albanese) può parlare del cancro”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

