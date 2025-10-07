Lacedonia riparte da TrE | istruzione lavoro e mobilità al centro del dibattito pubblico

Avellinotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Amministrazione Comunale di Lacedonia è lieta di annunciare l’evento “Ricominciare da T(r)E – Istruzione, Lavoro, Mobilità”, che si terrà il 15 ottobre alle ore 19:00 presso il Teatro Comunale di Lacedonia. Un momento di confronto aperto e costruttivo sui temi fondamentali per il futuro delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lacedonia - riparte

Cerca Video su questo argomento: Lacedonia Riparte Tre Istruzione