La zuppa etrusca e gli spaghetti con il cipollotto | tutti i piatti che hanno fatto la storia del Luogo di Aimo e Nadia
Ad Aimo Moroni, scomparso all'età di 91 anni, sopravviveranno alcune portate entrate nella memoria culinaria collettiva grazie alla loro modernità ante litteram. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
