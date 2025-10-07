La Yuasa Battery riabbraccia Tatarov e Petkov

Un doppio argento mondiale a disposizione della Yuasa Battery Grottazzolina. Dopo lo splendido mondiale con la maglia dell Bulgaria, passando dal bagno di folla in patria da eroi, fino a Grottazzolina, sono sbarcati a Fiumicino da poche ore lo schiacciatore Georgi Tatarov e Iliya Petkov, accolti da una delegazione della Yuasa Battery per accompagnarli a Grottazzolina. Solo la super Italia di Fefè De Giorgi, al quinto mondiale della sua storia, è riuscita a fermare in finale la corsa della Bulgaria del tecnico italiano Chicco Blengini. Georgi e Ilya sono reduci dai festeggiamenti di piazza e ufficiali nella loro Sofia: prima il bagno di folla e poi il ricevimento ufficiale voluto dal presidente bulgaro Rumen Radev. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Yuasa Battery riabbraccia Tatarov e Petkov

