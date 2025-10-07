La volata per le WTA Finals tra Paolini e Rybakina | punti di distacco tabellone a Wuhan e tornei rimanenti

La volata per le WTA Finals è lanciata. Dal 1° all’8 novembre a Riad le migliori otto tenniste del pianeta in questa stagione si confronteranno per contendersi l’ambito titolo. Jasmine Paolini punta alla seconda presenza consecutiva nel Master di fine anno in Arabia Saudita. La toscana, già certa di esserci in doppio con Sara Errani, ambisce a un ruolo da protagonista anche in singolare. Attualmente, l’azzurra è nona nella Race, ovvero la classica di rendimento del 2025 funzionale alla qualificazione alle Finals. In questa posizione, Jasmine sarebbe la prima delle escluse, ma la partita è ancora apertissima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La volata per le WTA Finals tra Paolini e Rybakina: punti di distacco, tabellone a Wuhan e tornei rimanenti

