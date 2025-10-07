La vita senz’acqua dei palestinesi in Cisgiordania così il controllo israeliano delle risorse idriche strangola l’agricoltura locale
Un colono israeliano consuma in media 247 litri al giorno di acqua, mentre un palestinese in Cisgiordania ne può utilizzare 82,4 al giorno, ben al di sotto del minimo di 100 litri raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Israele ha il totale controllo delle risorse idriche in Cisgiordania e questo crea delle grosse disparità nell’accesso all’acqua sia per uso personale che per uso agricolo o lavorativo, con un impatto devastante sull’economia palestinese. È uno degli aspetti che denuncia Oxfam nella sua campagna “ Stop al commercio con gli insediamenti illegali” ( QUI SI PUO’ ADERIRE ALL’APPELLO ), con cui, insieme ad altre decine di ong chiede all’Ue e al Regno unito di mettere al bando le relazioni commerciali con gli insediamenti dei coloni israeliani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
