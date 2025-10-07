La Virtus batte Napoli Basketball ma Ivanovic critica i suoi | Non abbiamo mantenuto il livello difensivo
Parte con il piede giusto la LBA Serie A 2025-2026 dei Campioni d'Italia della Virtus Olidata Bologna. Parte con una chiara vittoria, 105-88 sul Napoli Basketball. Ma a dispetto del successo Coach Ivanovic è affatto soddisfatto tanto che in sede di commento critica la prestazione dei suoi ragazzi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
