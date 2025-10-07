La Vigor sfata un tabù e ora torna a sorridere

I tabù sono un po’ come i record: sono lì, pronti per essere infranti. Alla fine, dopo innumerevoli tentativi, la Vigor è riuscita ad espugnare il " Bonci " di Fossombrone, rilanciandosi dopo un periodo nerissimo. Al triplice fischio del direttore di gara, il popolo rossoblu è tornato a respirare, ma sono stati 90 minuti di apnea, di sofferenza, soprattutto dopo il gol del vantaggio locale siglato da Sane, bravo ad approfittare di una leggerezza della retroguardia rossoblu. Il preludio ad un altro epilogo amaro è stato spazzato via nella ripresa grazie a Braconi e all’ex Pandolfi. A proposito di quest’ultimo, il direttore sportivo vigorino Moroni spende qualche parola in più: "Sono stati giorni difficili per Riccardo, il ritorno a Fossombrone da avversario lo ha provato molto, ci ho parlato e l’ho sostenuto - spiega Moroni -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

