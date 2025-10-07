La Tosse spegne 50 candeline | grande festa ai Teatri di Sant' Agostino con ospiti e sorprese

Mercoledì 8 ottobre il Teatro della Tosse compie 50 anni, e li festeggia a partire dalle ore 20:30 ai Teatri di Sant’Agostino con una festa aperta al pubblico: un’occasione per condividere con spettatori e amici un momento di memoria, celebrazione e rinnovata energia creativa.L’8 ottobre 1975 il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: tosse - spegne

Max Cavallari, attore, comico e cabarettista, è pronto ad entusiasmare il pubblico di Alassio! L'artista ci intratterrà in due speciali appuntamenti: "NON SPEGNERE LA LUNA. FICHI SI NASCE, AMICI SI DIVENTA" - Presentazione libro di Max Cavallari Audit - facebook.com Vai su Facebook

AMAB spegne 50 candeline e si evolve A Bastia Umbra dal 24 aprile al 1° maggio - Antiquariato / La mostra, ormai divenuta un punto di riferimento per l'arte in Italia, accoglie opere antiche, moderne e contemporanee, e oggi si sta aprendo anche alle forme artistiche inedite AMAB ... Da ilrestodelcarlino.it

Mulino Bianco spegne 50 candeline, oltre 9 miliardi biscotti - Il mezzo secolo di vita del marchio della Barilla non è solo una storia commerciale, è un pezzo di vita d'Italia. Scrive ansa.it