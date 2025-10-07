La Toscana rilancia i mercati storici | tra tradizione gusto e identità
La Toscana punta a rilanciare i suoi mercati storici come cuore pulsante dell’identità locale e nuove mete del turismo enogastronomico. È questo lo spirito dell’accordo siglato tra Toscana Promozione Turistica e il Mercato Centrale di Firenze, nell’ambito del progetto regionale Vetrina Toscana. L’intesa riconosce i mercati coperti come luoghi simbolo della cultura gastronomica toscana, dove tradizione e innovazione convivono all’interno di edifici di grande valore storico e architettonico. Obiettivo: trasformarli in veri attrattori turistici di qualità, capaci di unire gusto, cultura e socialità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: toscana - rilancia
Il Nuovo Sindacato Carabinieri rilancia la proposta di un Centro di Permanenza per il Rimpatrio in Toscana - facebook.com Vai su Facebook
Piombino, la Toscana rilancia sul futuro dell’acciaio - X Vai su X
Un accordo per valorizzare i mercati storici, luoghi di vita sociale e culturale - Toscana Promozione Turistica e Mercato centrale di Firenze hanno siglato un accordo nell’ambito del progetto regionale Vetrina Toscana ... Riporta intoscana.it
Cibo, cultura e identità: un accordo per valorizzare i mercati storici coperti - Toscana Promozione Turistica e Mercato Centrale, nell’ambito di Vetrina Toscana, firmano un accordo per promuovere il turismo enogastronomico ... Come scrive intoscana.it