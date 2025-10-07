La Toscana rilancia i mercati storici | tra tradizione gusto e identità

La Toscana punta a rilanciare i suoi mercati storici come cuore pulsante dell’identità locale e nuove mete del turismo enogastronomico. È questo lo spirito dell’accordo siglato tra Toscana Promozione Turistica e il Mercato Centrale di Firenze, nell’ambito del progetto regionale Vetrina Toscana. L’intesa riconosce i mercati coperti come luoghi simbolo della cultura gastronomica toscana, dove tradizione e innovazione convivono all’interno di edifici di grande valore storico e architettonico. Obiettivo: trasformarli in veri attrattori turistici di qualità, capaci di unire gusto, cultura e socialità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it