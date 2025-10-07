La testimonianza di Saverio Tommasi al festival Rumore | I soldati israeliani ci trattavano come animaletti

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La testimonianza di Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage, appena rientrato in Italia dopo la missione umanitaria a bordo della Global Sumud Flotilla: "Ci davano dei comandi, 'up' e 'down', ci davano le botte sulla schiena e sulla testa. Mi avevano dato un soprannome, un qualcosa che significa forse scemo o idiota, e si divertivano a farmelo ripetere quando mi chiedevano 'What's your name?', e scoppiavano a ridere. Questa tortura è durata alcune ore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

