La testimonianza di Gladys Fishbein | Mia figlia rapita quel giorno orribile poi uccisa senza pietà

7 ott 2025

Il 7 ottobre 2023 Gladys Fishbein era nel kibbutz Be'eri. È una sopravvissuta, testimone diretta del massacro e madre alla quale hanno ucciso una figlia di 18 anni. «La mia famiglia arriva in Israele dal Brasile nel 1972 e si trasferisce a Be'eri. Nel gennaio 2008 mia figlia Tchelet (Celeste) è ferita da un Qassam palestinese: aveva tre anni. Ha vissuto con una scheggia nella gamba perché un intervento poteva lasciarla offesa. A dicembre di quell'anno inizia l'operazione “Piombo Fuso”. Anche se da allora abbiamo vissuto sotto costante allarme, Tchelet è cresciuta in un ambiente sano pieno di amici e voglia di vivere». 🔗 Leggi su Iltempo.it

