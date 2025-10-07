La terribile tragedia di Mario Adinolfi la figlia è in ospedale e la sorella è morta suicida | il racconto shock
Mario Adinolfi ha scelto di condividere con i suoi follower un momento di grande sofferenza familiare. In un post pubblicato sui social, il giornalista ha raccontato il ricovero della figlia Clara, che sta lottando contro gravi disturbi alimentari. La notizia è arrivata in un giorno carico di significato personale: l’anniversario della morte della sorella Ielma, scomparsa tragicamente anni fa. Due ferite profonde che si riaprono insieme, in una data che Adinolfi definisce simbolo del dolore che « a cicli ritmati » continua a colpire la sua famiglia. Mario Adinolfi racconta il dramma della figlia: ecco perché è in ospedale. 🔗 Leggi su Donnapop.it
La figlia di Mario Adinolfi in ospedale: “Veglio su di lei, i disturbi alimentari sono una tragedia silenziosa” - Mario Adinolfi ha raccontato che la figlia Clara è ricoverata in ospedale per disturbi alimentari. fanpage.it scrive
Mario Adinolfi in ospedale per la figlia: "È nelle mani dei medici, supereremo anche questa crisi" - "Il 5 ottobre è la data della tragica notte in cui la mia unica sorella si tolse la vita ormai molti anni fa. Lo riporta today.it