Mario Adinolfi ha scelto di condividere con i suoi follower un momento di grande sofferenza familiare. In un post pubblicato sui social, il giornalista ha raccontato il ricovero della figlia Clara, che sta lottando contro gravi disturbi alimentari. La notizia è arrivata in un giorno carico di significato personale: l’anniversario della morte della sorella Ielma, scomparsa tragicamente anni fa. Due ferite profonde che si riaprono insieme, in una data che Adinolfi definisce simbolo del dolore che « a cicli ritmati » continua a colpire la sua famiglia. Mario Adinolfi racconta il dramma della figlia: ecco perché è in ospedale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - La terribile tragedia di Mario Adinolfi, la figlia è in ospedale e la sorella è morta suicida: il racconto shock