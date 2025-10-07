La tempesta di neve sorprende le rondini in migrazione | lo stormo trova riparo all'interno di un camion
In Kazakistan, centinaia di rondini in migrazione si rifugiano in un camion in panne per sfuggire a una bufera di neve. I video mostrano la bellezza e le difficoltà del loro spettacolare viaggio verso sud.
In questa notizia si parla di: tempesta - neve
Tempesta di neve sull'Everest: centinaia di escursionisti intrappolati a oltre 4.900 metri
“Le tende sono state distrutte, il campo è ricoperto da più di un metro di ghiaccio”: centinaia di escursionisti bloccati da una violenta tempesta di neve
Una tempesta di neve sull'#Everest: una persona è morta, centinaia tratte in salvo ma ci sono ancora duecento alpinisti bloccati.
Ennesima catastrofe accaduta sul Monte Everest: una violenta tempesta di neve ha intrappolato centinaia di escursionisti che si trovavano a circa 4.877 metri...
