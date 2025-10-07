La svolta in galleria Traforo per collegare la zona di San Genesio con l’ex area Enel
La previsione infrastrutturale che andrebbe a cambiare il volto del collegamento con Spezia è stata presentata in Regione Liguria. Sono state così esperite le formalità affinchè lo studio commissionato da Ance possa tradursi nella rivisitazione della sempre più caotica viabilità esistente attraverso una galleria tra Ressora e l’area antistante Enel. Un tunnel di 4 chilometri fondamentale per migliorare la viabilità oltre che per evitare l’isolamento. Un passaggio diventato ormai indispensabile? "Assolutamente – spiega Alberto Bacigalupi presidente Ance La Spezia – tenendo conto non soltanto delle difficolte quotidiane ma soprattutto nell’ottica di sviluppo nel quale è proiettato il nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Presso la Galleria Nazionale di Cosenza si è svolta "Ad occhi chiusi", un'attività inclusiva di esplorazione tattile organizzata dal Consorzio Cultura e Innovazione in collaborazione con l'Unione Ciechi e Ipovedenti (UICI) e il maestro Francesco Fontana. Vai su Facebook
Si è svolta questa sera la cerimonia di premiazione del Premio Mestre di Pittura 2025 Primo Premio a Raffaele Bielò per l’opera Frequenze Marine (2025), che entrerà a far parte delle collezioni civiche della Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pes - X Vai su X
