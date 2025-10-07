La svolta in galleria Traforo per collegare la zona di San Genesio con l’ex area Enel

La previsione infrastrutturale che andrebbe a cambiare il volto del collegamento con Spezia è stata presentata in Regione Liguria. Sono state così esperite le formalità affinchè lo studio commissionato da Ance possa tradursi nella rivisitazione della sempre più caotica viabilità esistente attraverso una galleria tra Ressora e l’area antistante Enel. Un tunnel di 4 chilometri fondamentale per migliorare la viabilità oltre che per evitare l’isolamento. Un passaggio diventato ormai indispensabile? "Assolutamente – spiega Alberto Bacigalupi presidente Ance La Spezia – tenendo conto non soltanto delle difficolte quotidiane ma soprattutto nell’ottica di sviluppo nel quale è proiettato il nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

