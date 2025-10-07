La svolta di Praga con Babis premier | Sì all’Ue ma stop a green e riarmo
Per formare un governo, il partito Ano dovrà ottenere l’appoggio di Spd e Automobilisti. Il senatore Vaclavec: «Vogliamo rimettere i cittadini cechi al centro dell’Europa, troppo interventista nel conflitto con Mosca». 🔗 Leggi su Laverita.info
