La svolta autoritaria Usa parte dalla repressione dei ProPal
Nel secondo anniversario del 7 ottobre, i campus americani sono in gran parte silenziosi. Il movimento contro l’eccidio di Gaza, mobilitatosi in tutto il paese per denunciare e articolare l’opposizione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: svolta - autoritaria
Giornalisti: Avs, 'recepire Media freedom act, difenderci da svolta autoritaria'
Leoncavallo sgomberato senza avvisare il Comune di Milano? Bussolati: “Una svolta autoritaria del governo”
Landini disco rotto: "Con Meloni rischio di svolta autoritaria"
IL PRESIDIO PERMANENTE CRESCE E SI RAFFORZA Questo pomeriggio si è svolta un'altra assemblea molto partecipata presso il nuovo presidio permanente al varco Zara in zona portuale. Un centinaio tra lavoratori, studenti e solidali si sono riuniti per de Vai su Facebook
Trump, assedio alla democrazia - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Secondo la7.it
Svolta negli Usa: via libera parziale al decreto Trump contro lo ius soli - Il decreto sull’immigrazione entra in vigore in parte, ma resta fuori il nodo costituzionale Vittoria legale per Donald Trump. Secondo panorama.it