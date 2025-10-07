La sua ultima foto Mario Adinolfi tutti vicini a lui per il suo dolore immenso

Mario Adinolfi ha affidato ai social un ricordo straziante, rievocando un dolore che lo accompagna da una vita intera. Il politico e giornalista, già concorrente dell’Isola dei Famosi, ha pubblicato ieri, 6 ottobre, un post che ha profondamente colpito i suoi follower, mostrando uno scatto della sorella da giovane e raccontando quel dramma familiare mai superato. Un dolore che, come lui stesso ha ammesso, lo ha segnato per sempre.“L’ultima foto di mia sorella Ielma prima che si togliesse la vita”. Nel messaggio, Adinolfi ha scritto: “Era la notte tra il 5 e il 6 ottobre di molti anni fa; mi lasciò figlio unico e per sempre invischiato in un infinito senso di colpa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it