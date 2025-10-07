Quando Mario Adinolfi pubblica qualcosa sui social, è sempre un evento. Ma questa volta il politico e giornalista, noto anche per le sue avventure televisive, ha lasciato tutti senza parole. Il 6 ottobre, Adinolfi ha condiviso uno scatto della sorella Ielma da giovane, accompagnato da parole che hanno toccato il cuore (e la tastiera) di centinaia di utenti. Un mix di nostalgia e confessioni che ha scatenato un mare di commenti solidali sotto il post. Leggi anche: Orrore contro Bruno Vespa, la scoperta choc nell’ascensore della Rai Il commovente post di Mario Adinolfi diventa virale. Nel suo messaggio, Adinolfi non si è risparmiato: “Era la notte tra il 5 e il 6 ottobre di molti anni fa; mi lasciò figlio unico e per sempre invischiato in un infinito senso di colpa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “La sua ultima foto”. Mario Adinolfi, il ricordo straziante: tutti vicini a lui