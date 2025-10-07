La sua ultima foto Mario Adinolfi dolore immenso e sensi di colpa | tutti vicini a lui

Mario Adinolfi ha condiviso sui social un ricordo che ha toccato profondamente i suoi follower. Con un post pubblicato il 6 ottobre, il politico e giornalista ha mostrato una foto della sorella Ielma da giovane, accompagnandola con parole di struggente dolore. Un gesto intimo che ha riportato alla luce una ferita mai davvero rimarginata. “ L’ultima foto di mia sorella Ielma prima che si togliesse la vita ”, ha scritto Adinolfi, rievocando un dolore che lo accompagna da sempre. Nel messaggio ha aggiunto: “ Era la notte tra il 5 e il 6 ottobre di molti anni fa; mi lasciò figlio unico e per sempre invischiato in un infinito senso di colpa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

