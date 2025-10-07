La sua ultima foto Mario Adinolfi dolore immenso e sensi di colpa | tutti vicini a lui

Thesocialpost.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Adinolfi ha condiviso sui social un ricordo che ha toccato profondamente i suoi follower. Con un post pubblicato il 6 ottobre, il politico e giornalista ha mostrato una foto della sorella Ielma da giovane, accompagnandola con parole di struggente dolore. Un gesto intimo che ha riportato alla luce una ferita mai davvero rimarginata. “ L’ultima foto di mia sorella Ielma prima che si togliesse la vita ”, ha scritto Adinolfi, rievocando un dolore che lo accompagna da sempre. Nel messaggio ha aggiunto: “ Era la notte tra il 5 e il 6 ottobre di molti anni fa; mi lasciò figlio unico e per sempre invischiato in un infinito senso di colpa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

la sua ultima foto mario adinolfi dolore immenso e sensi di colpa tutti vicini a lui

© Thesocialpost.it - “La sua ultima foto”. Mario Adinolfi, dolore immenso e sensi di colpa: tutti vicini a lui

In questa notizia si parla di: ultima - mario

Super Mario delude i fan: l’ultima rivelazione di Nintendo sorprende tutti

L’ultima ambizione di Mario Adinolfi: «Voglio fare l’opinionista a Uomini e Donne». Ma per Tina Cipollari non se ne parla: «Siamo al completo»

"L'ultima foto prima che si togliesse la vita. Mi ha lasciato con un infinito senso di colpa". Il post straziante di Mario Adinolfi sulla sorella

"L'ultima foto prima che si togliesse la vita. Mi ha lasciato con un infinito senso di colpa". Il post straziante di Mario Adinolfi sulla sorella - Inizia così il post che Mario Adinolfi ha pubblicato sui social ieri, 6 ottobre. Segnala today.it

sua ultima foto marioMario Biondo morto a Madrid nel 2013, svolta dopo 12 anni: si indaga sull'omicidio del cameraman - Le indagini sulla morte di Mario Biondo potrebbero portare a nuove verità. virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sua Ultima Foto Mario