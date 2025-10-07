La sua ultima foto Mario Adinolfi dolore immenso e sensi di colpa | tutti vicini a lui
Mario Adinolfi ha condiviso sui social un ricordo che ha toccato profondamente i suoi follower. Con un post pubblicato il 6 ottobre, il politico e giornalista ha mostrato una foto della sorella Ielma da giovane, accompagnandola con parole di struggente dolore. Un gesto intimo che ha riportato alla luce una ferita mai davvero rimarginata. “ L’ultima foto di mia sorella Ielma prima che si togliesse la vita ”, ha scritto Adinolfi, rievocando un dolore che lo accompagna da sempre. Nel messaggio ha aggiunto: “ Era la notte tra il 5 e il 6 ottobre di molti anni fa; mi lasciò figlio unico e per sempre invischiato in un infinito senso di colpa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: ultima - mario
Super Mario delude i fan: l’ultima rivelazione di Nintendo sorprende tutti
L’ultima ambizione di Mario Adinolfi: «Voglio fare l’opinionista a Uomini e Donne». Ma per Tina Cipollari non se ne parla: «Siamo al completo»
"L'ultima foto prima che si togliesse la vita. Mi ha lasciato con un infinito senso di colpa". Il post straziante di Mario Adinolfi sulla sorella
I suoi libri hanno ispirato l’ultima pellicola di Mario Martone e una famosa serie tv diretta da Valeria Golino, «L’arte della gioia». Fra teatro, letteratura e identità femminile, l’universo di Goliarda Sapienza sarà svelato al Ridotto giovedì 9 ottobre (alle 21) in com - facebook.com Vai su Facebook
Oggi tutti dati forti: terza e ultima stima del Pil del secondo trimestre a +3.8% annualizzato, con forte revisione al rialzo della spesa dei consumatori. Sussidi di disoccupazione settimanali (molto volatili) in vistoso calo - X Vai su X
"L'ultima foto prima che si togliesse la vita. Mi ha lasciato con un infinito senso di colpa". Il post straziante di Mario Adinolfi sulla sorella - Inizia così il post che Mario Adinolfi ha pubblicato sui social ieri, 6 ottobre. Segnala today.it
Mario Biondo morto a Madrid nel 2013, svolta dopo 12 anni: si indaga sull'omicidio del cameraman - Le indagini sulla morte di Mario Biondo potrebbero portare a nuove verità. virgilio.it scrive