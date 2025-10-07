la storia in tv contro lo spopolamento dei paesi

Piastorla, coreografica realtà di montagna, 750 metri d’altezza, nel cuore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, stava per sparire quando, 6 anni fa, dalla città sono venuti ad abitarvi Michele Ambrosini e Caterina Giannino. Una giovane coppia che, all’insegna del principio “una vita di qualità al posto di una di quantità“, si è rimboccata le maniche e nel borgo ha “messo su famiglia“. Nel 2022 infatti è arrivata Morgana, la loro bambina; una nascita dopo 70 anni in questa valle sperduta del torrente Rosaro. E anche grazie al tam tam mediatico lanciato da queste colonne, dai 3 iniziali, gli abitanti di Piastorla sono oggi divenuti 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it

