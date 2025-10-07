La storia di una ragazza israeliana che torna nel suo kibbutz alla ricerca del cane smarrito

Iodonna.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A due anni di distanza dall’attacco di Hamas a Israele, stasera alle 21.15 su Rai 3 andrà in onda in prima tv il film Of Dogs and Men, un racconto di sopravvivenza, dolore e speranza oltre il confine della guerra. Presentato al Festival di Venezia nel 2024, il film ha per protagonista un’adolescente che ritorna nei luoghi in cui è avvenuto il massacro al quale è sopravvissuta. Il film sarà preceduto da una grafica introduttiva a cura della redazione del programma di Monica Maggioni In Mezz’Ora. In centinaia di migliaia a Roma: il corteo pro-Palestina sfila al Colosseo X Leggi anche › A Milano Mariangela Gualtieri a fianco delle donne palestinesi Of Dogs and Men: la trama del film stasera 7 ottobre su Rai 3. 🔗 Leggi su Iodonna.it

la storia di una ragazza israeliana che torna nel suo kibbutz alla ricerca del cane smarrito

© Iodonna.it - La storia di una ragazza israeliana che torna nel suo kibbutz alla ricerca del cane smarrito

In questa notizia si parla di: storia - ragazza

Ragazza presagisce la sua morte: una storia vera che dà i brividi

La ragazza uccisa in mare, la fuga di "Rambo", le ricerche al largo di Palermo: la storia dell'omicidio del catamarano

La ragazza che sognava mostri: la vera storia di Mary Shelley, la madre dell’horror

Storia vera La ragazza della palude, in onda oggi 2 settembre 2025 su Rai Uno/ Lo ‘spettro’ dell’isolamento - La ragazza della palude, storia vera del film in onda oggi 2 settembre 2025 - Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Storia Ragazza Israeliana Torna