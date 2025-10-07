A due anni di distanza dall’attacco di Hamas a Israele, stasera alle 21.15 su Rai 3 andrà in onda in prima tv il film Of Dogs and Men, un racconto di sopravvivenza, dolore e speranza oltre il confine della guerra. Presentato al Festival di Venezia nel 2024, il film ha per protagonista un’adolescente che ritorna nei luoghi in cui è avvenuto il massacro al quale è sopravvissuta. Il film sarà preceduto da una grafica introduttiva a cura della redazione del programma di Monica Maggioni In Mezz’Ora. In centinaia di migliaia a Roma: il corteo pro-Palestina sfila al Colosseo X Leggi anche › A Milano Mariangela Gualtieri a fianco delle donne palestinesi Of Dogs and Men: la trama del film stasera 7 ottobre su Rai 3. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La storia di una ragazza israeliana che torna nel suo kibbutz alla ricerca del cane smarrito