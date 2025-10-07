La guerra in Ucraina e il conflitto in Medio Oriente non sono soltanto crisi geopolitiche: sono anche, e soprattutto, guerre di percezione. Nello spazio digitale si giocano battaglie parallele, dove emozioni, disinformazione e narrazioni distorte modellano le opinioni pubbliche e alimentano nuove forme di radicalizzazione. Le piazze per Gaza degli ultimi giorni sono l’epifenomeno di qualcosa di molto più ampio e radicato. Formiche.net n e ha parlato con Arije Antinori, professore di criminologia alla Sapienza di Roma e Senior Leading Expert dell’Eu Knowledge Hub on Prevention of Radicalisation, che da anni studia le dinamiche di estremismo online e le strategie di propaganda digitale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La stanchezza per l’Ucraina e l’emotività per Gaza. I rischi della disinformazione secondo Antinori