La stanchezza per l’Ucraina e l’emotività per Gaza I rischi della disinformazione secondo Antinori
La guerra in Ucraina e il conflitto in Medio Oriente non sono soltanto crisi geopolitiche: sono anche, e soprattutto, guerre di percezione. Nello spazio digitale si giocano battaglie parallele, dove emozioni, disinformazione e narrazioni distorte modellano le opinioni pubbliche e alimentano nuove forme di radicalizzazione. Le piazze per Gaza degli ultimi giorni sono l’epifenomeno di qualcosa di molto più ampio e radicato. Formiche.net n e ha parlato con Arije Antinori, professore di criminologia alla Sapienza di Roma e Senior Leading Expert dell’Eu Knowledge Hub on Prevention of Radicalisation, che da anni studia le dinamiche di estremismo online e le strategie di propaganda digitale. 🔗 Leggi su Formiche.net
Oggi, nel Giorno dei Difensori dell'Ucraina, vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine e rispetto ai volontari italiani che in Ucraina stanno combattendo per difendere la democrazia e la libertà dell'Europa! Memoria e gloria eterna a chi a sacrificato la pr - facebook.com Vai su Facebook
Rayan e Sham, i bambini di Gaza curati al Santobono: «Nei loro occhi smarriti stanchezza e dolore» - Due bambini, provenienti dalla Striscia di Gaza, sono arrivati nella notte a Napoli per essere curati presso l’Ospedale pediatrico Santobono Pausilpon. Secondo ilmattino.it
