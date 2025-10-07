La stagione dello sci Nel piccolo Tibet si parte il 29 novembre
LIVIGNO Nella stagione olimpica, Livigno apre gli impianti il 29 novembre e rassicura i turisti sulla possibilità di sciare su molte piste del comprensorio anche nel periodo delle gare a cinque cerchi (febbraio 2026). Ci sono inverni che arrivano e passano, ricchi nella loro quotidiana meraviglia e perfettamente inseriti nello scorrere del tempo di una natura bellissima e incontaminata. E poi ce ne sono altri, come questo, ancora più intensi, che hanno il potere di segnare un’intera generazione, forse due, definendo l’epoca presente e cambiando per sempre anche il racconto futuro. Già da fine ottobre, alcune grandi firme dello sci di fondo raggiungeranno la località per allenarsi sull’anello tecnico, tra i primi al Mondo ad aprire, grazie all’ormai consolidata pratica dello snowfarming, che permette di offrire tracciati battuti quando altrove si attende ancora la neve. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
