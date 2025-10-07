La stagione Aml Quattro concerti per il gran finale
Quattro concerti e l’anima più raffinata della musica da camera a chiudere la 61a edizione della Stagione dei concerti dell’ Associazione Musicale Lucchese. Dall’11 ottobre al 22 novembre la grande musica torna all’ Auditorium del “Boccherini” con un percorso che unisce la tradizione alle sonorità contemporanee e sperimentali. I concerti autunnali iniziano sabato 11 ottobre con una formazione che per la prima volta si esibisce davanti al pubblico dell’AML: quella composta dalle giovani musiciste del Trio Hermes (Ginevra Bassetti al violino, Francesca Giglio al violoncello e Marianna Pulsoni al pianoforte) insieme alla viola di Simone Gramaglia, apprezzato solista e membro del Quartetto di Cremona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
A tutto Debussy. Cominati al piano è la stagione Aml - Sono gli aggettivi che più spesso vengono accostati al nome di Roberto Cominati, ricercato pianista napoletano, vincitore nel 1993 del prestigioso Concorso “Busoni” di Bolzano. Scrive lanazione.it