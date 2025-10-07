Neppure la pioggia caduta nelle prime ore della mattinata è riuscita a fermare la voglia di partecipare alla Spergolonga 2025, che ha visto quasi quattrocento camminatori – gli ormai affezionati ‘spergolongers’ – animare i due percorsi tra le vie, le colline e le eccellenze del territorio scandianese. I due itinerari, il Fermo e il Frizzante, hanno offerto come sempre un connubio riuscito tra natura, convivialità ed enogastronomia, grazie alla collaborazione di cantine, aziende agricole, associazioni e circoli del territorio. La pioggia iniziale ha lasciato presto spazio al sole, accompagnando i partecipanti lungo le tappe più suggestive dei percorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Spergolonga esorcizza la pioggia. Gusto e musica per 400 persone