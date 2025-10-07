La Spagna rigetta il ricorso della famiglia di Mario Biondo ma fa un passo indietro sul suicidio
Il ricorso è stato rigettato, ma per la prima volta dei giudici spagnoli fanno un passo indietro sul caso di Mario Biondo - il cameraman palermitano trovato morto il 30 maggio del 2013, impiccato con una pashmina a una libreria della casa di Madrid che condivideva con la moglie, la conduttrice. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
