La sindaca Iris Stalzer accoltellata in Germania la polizia ferma il figlio 15enne

A Herdecke, nel nord-ovest della Germania, la polizia tedesca ha portato via il figlio adottivo di 15 anni della sindaca Iris Stalzer, accoltellata a più riprese e ora in pericolo di vita. Lo riferisce il quotidiano tedesco Build, citando fonti di polizia. La neoeletta sindaca della città della Renania Settentrionale-Vestfalia ha riportato gravi traumi addominali e alla schiena, punti in cui è.

Germania, sindaca Iris Stalzer accoltellata e in fin di vita, figlio 15enne: “Aggredita da sconosciuti”

