La sigaretta in campo no! Follia in Premier League Calciatore beccato a fumare durante la partita"> Ormai non si può più fumare in campo, ma addirittura un calciatore con la sigaretta sul prato verde non si era ancora visto. Il divieto di fumare su un campo di calcio è diventato sempre più diffuso, riflettendo una crescente attenzione verso la salute dei giocatori e degli spettatori. Questa normativa non riguarda solo i professionisti, ma si estende anche alle categorie giovanili e amatoriali, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e responsabilizzare le nuove generazioni. La presenza di fumo durante gli allenamenti o le partite può avere effetti negativi sulle prestazioni atletiche. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

