La Serie A torna grande dato stupefacente | non accadeva da 8 anni

I numeri dell’inizio del nostro campionato fanno ben sperare: uno dei temi più caldi tra i tifosi sembra aver cambiato trend La Serie A raggiunge la seconda pausa stagionale, ma il dato che ruba l’occhio non riguarda un piazzamento in classifica. Sta infatti accadendo qualcosa che non si vedeva da otto anni. Tra le pressioni, forti e immediate, e i pareri dei tifosi, il calcio italiano sembra infatti puntare, finalmente, su pazienza e progetti a lungo termine. Il nostro campionato, in questo avvio di stagione, arriva alla seconda sosta senza aver perso nemmeno un allenatore. Una rarità, quasi un miracolo nel contesto del calcio odierno, dove le crisi si risolvono spesso con un un nuovo nome in panchina. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - La Serie A torna grande, dato stupefacente: non accadeva da 8 anni

In questa notizia si parla di: serie - torna

Gotham academy torna con una serie prequel attesa da tempo

Insigne torna in Serie A, la trattativa si infiamma: clamorosa indiscrezione lanciata da Di Marzio

Kessié torna in Serie A: la destinazione è da non credere

Telesveva. . +++DOMANI SI TORNA IN CAMPO: COPPA ITALIA SERIE D, ECCO FASANO-GRAVINA E MARTINA-SARNESE. PARLANO AGNELLI, CHIARADIA E LATERZA. FIDELIS PER LA RIPARTENZA DOPO IL KO, BARLETTA ED HERACLEA SI GODO - facebook.com Vai su Facebook

Calciatori di serie A e scommesse clandestine, torna libero il presunto gestore delle puntate https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/07/news/calciatori_serie_a_scommesse_clandestine-424897594/?ref=twhl… - X Vai su X

Serie A, mancano i gol: i numeri delle prime giornate preoccupano, le squadre non segnano più - Gli attaccanti fanno pochi gol, le difese sono bloccate e la porta è diventata un miraggio. Scrive ilmessaggero.it